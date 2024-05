Pagano la clausola e prendono Zirkzee: c’è la data e la cifra esatta | Resta in Serie A e va a vincere lo scudetto

Sarà ancora Italia per il giovane talento olandese, pronto a sognare la conquista del tricolore a partire dal prossimo anno.

L’annata calcistica di Serie A è andata in archivio. Nello scorso weekend infatti il campionato è arrivato ai titoli di coda, decretando gli ultimissimi responsi. E’ stata una stagione ricca di sorprese, e nel nostro paese di sicuro quella più luminosa è stata il Bologna, autore di una meravigliosa cavalcata che ha portato la squadra allenata da Thiago Motta in Champions League per la seconda volta nella sua storia.

Un vero e proprio miracolo dunque quello fatto dal tecnico italo-brasiliano, il quale si è così guadagnato la chiamata della Juve. Allo stesso modo però gran parte dei meriti vanno attribuiti anche ad alcuni calciatori, che sono letteralmente esplosi quest’anno. Il primo nome che viene in mente per quanto riguarda questa lista è Joshua Zirkzee. Il giovane attaccante olandese infatti è stato tra i migliori calciatori della lega, ottenendo anche il premio di miglior under 23.

Di conseguenza il 23enne si è guadagnato la corte di diversi club italiani e non solo. Uno di questi però nelle ultime ore sembra essersi deciso a pagare la clausola rescissoria e a portarsi a casa il suo cartellino. Il calciatore così rimarrà nel nostro campionato, e il prossimo anno proverà ad aiutare la sua nuova compagine a vincere lo scudetto.

Ecco dove giocherà Zirkzee

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sul contratto del centravanti si attiverà una clausola rescissoria dal valore di 40 milioni di euro che sarà valida dal prossimo 1 luglio al 15 di agosto. Un periodo durante il quale c’è un club italiano deciso a sferrare l’attacco decisivo.

Stiamo parlando del Milan, che dopo aver chiuso il capitolo Olivier Giroud dovrà voltare pagina e prendere un nuovo attaccante di livello per poter dire la propria nel prossimo campionato di Serie A.

La concorrenza su di lui e l’alternativa del Diavolo

Il Milan dovrà fare molta attenzione però alle altre pretendenti per Zirkzee. Su tutte ci sono le squadre della Premier League, anche se le problematiche maggiori potrebbero darle il Bayern Monaco, che ha il diritto di riacquisto sul ragazzo, e la Juve, che può giocarsi la carta Thiago Motta per superare la concorrenza.

Per questa ragione dunque il club rossonero si sta guardando intorno valutando anche le possibili alternative, e ad oggi quella che sembra più interessante riguarda Guirassy.