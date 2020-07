Intervenuto ieri sera a “CSiamo Web”, l’attaccante del Palermo Ferdinando Sforzini del Palermo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «L’avversaria più temibile? Il Savoia, anche se all’inizio lo avevamo distante 13 punti, dopo la sconfitta nello scontro diretto abbiamo perso qualche certezza, ma poi siamo arrivati alla fine a +8. L’abbiamo gestita ma non sottovalutata. Pergolizzi? La società non lo ha confermato, sono valutazioni che non devo fare io, io posso solo dire che è un buon allenatore e ha fatto quello che doveva fare: a Palermo si doveva vincere e lui ha fatto il suo come noi abbiamo fatto il nostro».