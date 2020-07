Intervenuto ieri sera a “CSiamo Web”, l’attaccante del Palermo Ferdinando Sforzini del Palermo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla lotta nei playoff serie C: «Io credo che il Bari sia la squadra più esperta in assoluto e con più giocatori abituati a fare questo tipo di partite. I playoff non sono mai scontati, ma se hai giocatori abituati a vincere come Di Cesare e Antenucci, credo che quello sia il quid in più che fa la differenza. Reggiana-Novara in semifinale? Io dico Novara perché arriva di slancio, poi ha più esperienza della Reggiana e l’esperienza in queste partite fa la differenza, si giocano infatti sui nervi, senza tifosi poi il fattore campo non inciderà. Bari-Carrarese? Il Bari è la favorita in assoluto. La Carrarese è un’ottima squadra ma alla lunga io ribadisco il Bari. Quindi Bari-Novara in finale».