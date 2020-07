A meno di un mese dalla sospensione di Gianluca Petrachi, la Roma ha comunicato al suo ormai ex direttore sportivo il licenziamento per giusta causa. La lettera, come riporta una nota dell’agenzia di stampa “ANSA”, è stata inviata la scorsa settimana dopo che il 18 giugno il club giallorosso aveva sollevato il ds dall’incarico trasferendo le sue mansioni al Ceo, Guido Fienga. Quest’ultimo continuerà a rappresentare il punto di riferimento per squadra e allenatore, mentre le deleghe operative passeranno adesso a Morgan De Sanctis. Petrachi, arrivato dal Torino la scorsa estate, ha ancora un contratto con la Roma valido per altre due stagioni. Non avendo raggiunto un accordo sulla buonuscita, a Trigoria si è proceduto col licenziamento. La questione sarà a questo punto definita davanti a un giudice.