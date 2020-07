Intervenuto ieri sera a “CSiamo Web”, l’attaccante del Palermo Ferdinando Sforzini del Palermo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Come ha accolto la piazza la promozione? Non essendo abituata a questo tipo di campionato, ha risposto con moltissimo entusiasmo e grande partecipazione. Insieme a loro siamo stati agevolati ad effettuare la cavalcata. Lo siamo stati anche dal girone, dove molte partite si giocavano in Sicilia: la nostra gente ci ha trascinato. Palermo non c’entra niente con la categoria, è una piazza da Serie A. Quest’anno abbiamo messo un mattoncino, l’augurio è che il Palermo possa tornare dove merita»