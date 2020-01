«Il Savoia ha più esperienza della categoria e noi lo rispettiamo. La stanno buttando sulla polemica? Non rispondo, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro campionato senza guardare gli altri. A Marina di Ragusa, una cittadina in delirio per il vostro arrivo? Non sarà una vacanza. Dunque bisogna metterci più agonismo e “cattiveria”. Con le qualità che abbiamo, la differenza verrà fuori». Queste le parole di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere dello Sport”.