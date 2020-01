«A Grosseto la lotta per la classifica cannonieri con i big? Vinse Immobile con 28 reti, poi Sau con 21 e io terzo con 20. A gennaio ero in testa poi non segnai per 10 partite. Lui era nel Pescara di Zeman, da 90 gol contro i 47 del Grosseto. Le critiche a Pergolizzi? La mattina, chi si alza diventa blogger e giornalista e scrive di Palermo e di altro. Se si corre dietro a tutti s’impazzisce. Troppe pressioni? La D a Palermo comporta ovvie preoccupazioni. Ma siamo pagati per sopperire a queste cose». Queste le parole di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere dello Sport”.