Il Palermo è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Roccella conquistata grazie alla rete su rigore di Floriano. Il match contro i calabresi ha portato però, anche delle brutte notizie, infatti Gianni Ricciardo si è infortunato. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, con l’attaccante che non ci sarà contro il Marina di Ragusa. Ieri intanto c’è stato un colloquio di 10 minuti tra Pergolizzi e Castagnini, per far fronte comune in vista delle prossime partite.