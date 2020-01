Il Palermo è reduce dalla vittoria importantissima contro il Roccella che ha permesso ai rosanero di allungare a + 5 sul Savoia. La partita contro la squadra calabrese ha portato anche brutte notizie, ovvero l’infortunio di Ricciardo, Pergolizzi adesso studia come poter sostituire l’attaccante che ne avrà per un mese. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, in casa rosanero c’è il sostituto per eccellenza dell’attaccante ex Cesena, ovvero Ferdinando Sforzini. Anche se il giocatore non sembra essere nel pieno della forma, ragion per cui il tecnico palermitano potrebbe inventarsi un nuovo ruolo per Luca Ficarrotta, che potrebbe essere schierato come centravanti nel tridente con Felici e Floriano.