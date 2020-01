«Il mestiere dell’attaccante vive di alti e bassi e il fatto di non segnare condiziona. Centravanti come noi vanno serviti in un certo modo. Non siamo Messi che prende palla, scatta, dribbla e la mette all’incrocio. Floriano? Fortissimo, si è inserito alla grande. Mi ricorda Miccoli con le sue accelerazioni, le giocate imprevedibili, il tiro. Da categorie superiori. Silipo? Una sorpresa. Ha fame e tanta classe. Se c’è da entrare non si tira mai indietro». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Ferdinando Sforzini, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere dello Sport” .