Come si legge su “Gds.it” a Sferracavallo la Polizia Municipale ha messo in atto un operazione con degli agenti in abiti civili a bordo di un auto civetta.

Grazie a questa operazione è stato sorpreso un uomo che gettava rifiuti ingombranti.





Nell’ambito delle operazioni volte al contrasto al trasporto illecito e all’abbandono di rifiuti, gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno notato un veicolo che si era fermato accanto ai cassonetti Rap all’angolo con via Schillaci,