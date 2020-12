Durante la conferenza stampa sull’analisi settimanale dei dati sul monitoraggio del Covid, il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro si è espresso con le seguenti dichiarazioni:

“La situazione dell’epidemia è in decrescita, ma in decrescita lenta. In tutte le regioni c’è un calo dei contagi, alcune però sono in fase stabile o in lieve crescita. L’incidenza sui 14 giorni è ancora molto alta. C’è ancora un fortissimo impegno dei servizi sanitari in tutto il Paese. Impossibile con questi numeri pensare di passare dalla fase di mitigazione a quella del contenimento”.





Inoltre, Brusaferro fa appello alla responsabilità degli individui, mettendo in guardia: “Gli incontri fra molte persone sono sempre un problema, anche se si tratta di congiunti. I pranzi con decine di persone per Natale non sono da programmare. Ricordiamoci che i contatti senza mascherina e distanziamento aumentano la probabilità che il virus continui a diffondersi. Serve grande cautela, muoversi poco, stare molto attenti quando incontriamo qualcuno al di fuori del nostro ristretto nucleo. È importante che siano festività vissute con molta prudenza. È un Natale Covid, dovrà essere diverso dal solito”.