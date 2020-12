L’edizione online de “La Repubblica” analizza l’ordinanza del comune di Palermo sul divieto di stazionamento in centro.

Il comune, infatti, ha chiarito alcuni punti. Sedersi ai tavolini all’aperto si può anche nelle zone del centro dov’è in vigore l’ordinanza che vieta lo stazionamento. L’ordinanza da oggi e per tutte le feste vieta di fermarsi da piazza Croci alla stazione dalle 11 alle 22.





Sono consentite le file davanti ai negozi e precisa il Comune “tutte le forme di stazionamento previste dal Dpcm” quindi anche la possibilità di sedersi al tavolo di un bar o di un ristorante ma al massimo in quattro. Quello che non si può fare e acquistare un gelato da asporto e consumarlo su una panchina o su un gradino non troppo vicino al locale che lo ha venduto. Oppure fermarsi su una panchina a leggere il giornale o a fare una telefonata. Una misura che serve anche ad evitare che i ragazzi si ritrovino in massa davanti al Teatro Massimo o al Politeama.