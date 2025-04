Settore Giovanile e Femminile Palermo: tutti i risultati del weekend

Fine settimana intenso per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, protagonista su più fronti con tante sfide in campionato. Ecco tutti i risultati delle formazioni rosanero:

Prima Squadra Femminile – Serie C Femminile, Girone C (25ª giornata)

Lecce Women-Palermo Women 2-2: doppietta di Dragotto per le rosanero.

Primavera – Primavera 2, Girone B (25ª giornata)

Palermo-Benevento 1-0: decisivo il gol di Brutto.

Under 17 Maschile – Campionato Nazionale Serie A e B, Girone C (24ª giornata)

Cosenza-Palermo 2-2: a segno Trapani e La Mantia.

Under 17 Femminile – Campionato Interregionale Under 17 Femminile (8ª giornata)

Lazio Women-Palermo 5-1: unico gol rosanero firmato da Manna.

Under 16 Maschile – Campionato Nazionale Serie A e B, Girone C (24ª giornata)

Palermo-Fiorentina 0-0: pareggio a reti bianche per i giovani rosanero.

Under 15 Maschile – Campionato Nazionale Serie A e B, Girone C (24ª giornata)

Palermo-Fiorentina 1-3: Scaccianoce firma l’unico gol dei padroni di casa.

Under 15 Femminile – Campionato Under 15 Femminile, Seconda Fase – Girone B (3ª giornata)

Palermo-Fortitudo Bagheria 6-0: reti di Cilio (doppietta), Mannino, S. Caldararo, Piraino e Viola.

Under 14 Maschile – Campionato Elite Under 15 Regionale, Girone A (26ª giornata)

Athena-Palermo 3-0: sconfitta esterna per i rosanero.

Under 13 Maschile – Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale, Girone C (22ª giornata)

Prato Verde-Palermo 2-2: gol di Taormina e Urso per il Palermo.

Under 12 Femminile – Campionato Pulcini 2° anno 7 vs 7 (1ª giornata)

Buon Pastore-Palermo 2-3: vittoria firmata da una grande prova collettiva.