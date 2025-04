Palermo subito al lavoro: testa alla sfida playoff contro il Bari

Non c’è tempo per fermarsi in casa Palermo. Dopo la splendida vittoria contro il Sassuolo, i rosanero sono tornati subito in campo questa mattina al centro sportivo di Torretta per preparare l’altra grande sfida che li attende: venerdì sera, infatti, sarà trasferta a Bari, un altro scontro diretto fondamentale nella corsa ai playoff.

La società rosanero ha condiviso sui propri canali social un video dell’allenamento odierno, mostrando la concentrazione e la determinazione della squadra, consapevole dell’importanza del prossimo impegno. Il Palermo vuole dare continuità alla vittoria di domenica e consolidare la propria posizione in zona playoff, in una classifica che resta ancora molto corta.