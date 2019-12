Finito il girone di andata, è arrivato il momento di fare i bilanci della prima parte di stagione. Per quanto riguarda la classifica dei marcatori del girone I di Serie D, il primo posto è conteso tra Cannavò del Licata e Carbonaro dell’Fc Messina. Il primo giocatore del Palermo è Gianni Ricciardo, posizionato in seconda posizione con ben 9 reti siglate, frutto del periodo d’oro attraversato nella prima parte di stagione, così come tutta la squadra rosanero, nel corso delle 10 vittorie consecutive. Nonostante l’ultima rete, due giornate fa, contro il Castrovillari, l’attaccante rosanero non sta vivendo un buon momento di forma, infatti, proviene dal rigore sbagliato in casa contro il Troina. Per vedere altri giocatori rosanero in questa classifica, occorre scendere in 8 posizione, con Santana, Felici e Kraja autori di 3 reti. Ecco qui di seguito la classifica di tutti i marcatori del girone I di Serie D:

10 RETI: Cannavò (Licata), Carbonaro (Fc Messina);

9 RETI: Ricciardo (Palermo), Caso Naturale (Giugliano), Rizzo (Acireale);

8 RETI: Puntoriere (Castrovillari), Convitto (Licata), Cerone (Savoia), Savanarola (Acireale), Tripicchio (Cittanovese);

7 RETI: Balistreri (Marsala), Mistretta (Marina di Ragusa), Scalzone (Savoia), De Vena (Giugliano);

6 RETI: Tedesco (San Tommaso), Saba, Fernandez Cipolla (Troina), Fioretti (Palmese), Crucitti (Acr Messina);

5 RETI: Aladje, Coria (Fc Messina), Talamo (Corigliano), Gagliardi (Castrovillari);

4 RETI: Rabbeni (Biancavilla), Silenzi (Cittanovese), La Ragione (Castrovillari), Orefice (Giugliano), De Felice, Diop (Acireale), Cosenza (Corigliano);

3 RETI: Felici, Santana, Kraja (Palermo), Catalano (Corigliano), Graziano, Lucarelli (Biancavilla), Orlando (Acr Messina), Padulano (Marsala), Ott Vale (Acireale), Kacorri (Cittanovese), Bevis (Fc Messina), Maggio (Nola);

2 RETI: Schena, Catalano (Corigliano), Ficarrotta, Sforzini, Lancini (Palermo), Palermo (Troina), Garcia, Lavilla, Sessa (Cittanovese), Stoia, Guarro, Di Caterino, Cappiello (Nola), Maimone (Biancavilla), Alleruzzo, Gambuzza, Sabatino (San Tommaso), Misale, Spanò (Palmese), Leveque (Roccella), Diakitè, Rondinella (Savoia), Gallon, Rizzo, Adeyemo (Licata), Puglisi, Di Bari (Marina di Ragusa), Dambros (Fc Messina), Maiorano (Marsala), Saverino, Cristiani, Coralli (Acr Messina), Ouattara (Acireale);

1 RETE: Lucera, Doda, Ambro (Palermo), Sicignano, Mbaba (Acireale), Condomitti, Bruno, Militano, Donadio (Palmese), Greco, Lanza, Cangemi, Bellomonte, Vona, Ferrante, Guarracino (Castrovillari), Viglianisi, Amaya, Ancione, Leotta, Aloia (Biancavilla), Mancuso, Bonfiglio, Giuliano, Rizzo A., Diop (Marina di Ragusa), Ibra Bamba, Daqoune, Camacho, Toure, Raia, Fruci (Troina), Giuffrida, Marchetti D., Fissore, Pini (Fc Messina), Porcaro, Maltese (Licata), Figliomeni, Pascuzzi, Malerba, Leonardi, Mbaye, Khoris (Roccella), Colarusso, Varricchio, Branicki, Pagano, Samake (San Tommaso), Romano, Del Sorbo, Alvino, Osuji, Orlando L., Poziello (Savoia), Esposito, Rossetti (Acr Messina), Alvino, Micillo, Impagliazzo, Capone, Ruggiero, Ragosta (Giugliano), Aloia, Giorgio, Cordova, Giaimo, Gioia (Cittanovese), Ferchichi, Manfrè, Lo Iacono, Montuoni (Marsala), Esposito F., Mileto, Giliberti, Chiaccio, Todisco, Raimondi (Nola), Balsamà (Corigliano), Martinelli, Martin (Palermo).