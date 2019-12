Secondo quanto evidenziato da “Calciomercato.com”, Davide Nicola è il nome più caldo per sostituire Thiago Motta sulla panchina del Genoa. L’allenatore ex Crotone tra le altre, dopo un accordo già raggiunto, incontrerà nuovamente la società ligure per la firma del contratto che lo legherà al Genoa fino al termine della stagione con rinnovo legato all’eventuale salvezza. Nicola-Genoa, si va verso la fumata bianca. Il club rossoblu spera nella salvezza affidandosi a Nicola.