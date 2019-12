Secondo quanto riportato da “Goalsicilia.it”, con la sessione di mercato invernale per i club professionistici che aprirà tra pochi giorni, tra le società più attive in uscita ci sarà senza alcun dubbio il Catania che punta a sfoltire la rosa liberandosi degli ingaggi più pesanti e puntellare la squadra con innesti importanti per gli obiettivi prefissati. Tra i tesserati con il club etneo con la valigia in mano ci sarebbero i difensori Mbende e Saporetti, i centrocampisti Fornito e Rizzo e l’attaccante Curiale. Oltre ad Esposito, Lodi e Di Piazza. Da valutare anche la posizione di Welbeck, che soffre di un serio problema fisico, il quale sarà lasciato libero se non dovesse ottenere l’idoneità sportiva.