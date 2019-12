Attraverso i propri canali social, l’A.C.D. San Tommaso Calcio ha reso nota la decisione di ridare le chiavi della panchina della squadra al mister Stefano Liquidato. Dopo giorni di riflessione e un lungo colloquio con l’allenatore, la società ha preso la decisione, insieme al tecnico ex Fondi e Frattese, di riallacciare il rapporto per l’obiettivo comune, la salvezza. Ecco qui di seguito il post del club:

“L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica di aver ri-affidato la guida tecnica della Prima Squadra al mister Stefano Liquidato. Dopo vari giorni di riflessione e un lungo colloquio tra le parti, la società ha convenuto insieme all’allenatore ex Fondi e Frattese, tra le altre, di unire di nuovo le forze per il bene dei grifoni e per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio è molto felice di poter riabbracciare il mister Stefano Liquidato a cui va un grande bentornato e un in bocca al lupo per il futuro, con la speranza e l’auspicio di raggiungere insieme grandi risultati”.