Altro giro, altra partita di Serie D che verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Questa volta verrà trasmessa in tv la partita tra Mantova e Carpaneto, match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie D girone D. La partita è in programma per il prossimo 26 gennaio alle ore 14.30.