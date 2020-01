Piove sul bagnato in casa Catania, dopo la critica situazione societaria, si aggiungono anche i problemi di campo. Infatti secondo quanto riporta “Sport.lasiciliaweb.it”, l’infortunio che ha subito Davis Curiale contro l’Avellino non è da poco. I primi accertamenti hanno riportato un interessamento dei legamenti per lui e la necessità di ricorrere ad intervento chirurgico. Per lui è previsto uno stop lungo e il club etneo è in emergenza nel reparto offensivo, infatti con Curiale ai box e la cessione di Di Piazza al Catanzaro, i rossoblu sono a corto di uomini in attacco.