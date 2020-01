Non è stato di certo un bel risveglio quello di questa mattina per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Secondo quanto riporta “TMW” fuori dai cancelli di Trigoria, centro di allenamento giallorosso, è stato appeso uno striscione contro di lui, in cui c’era scritto: “Zaniolo come Rocca…zoppo de Roma”. In alto la foto dello striscione.