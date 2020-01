Mondo del calcio ancora in lutto, ancora un incidente stradale a spezzare la vita di due giovani calciatori. Il fatto è successo a Tivoli iin via Tiburtina dove i due giocatori che erano in un auto hanno perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare e si sono andati a schiantare contro un bus Cotral. I due calciatori erano giovanissimi, rispettivamente 20 e 19 anni e militavano nel Futsal Settecamini.