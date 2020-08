Manca poco più di un mese all’inizio del campionato di serie C e mai come quest’anno il girone C vestirà i panni di una serie B2: Palermo, Catania, Bari, Avellino, Catanzaro, non certo club che ci aspetteremmo di vedere, tutti insieme, in terza serie. E proprio per questo motivo la corsa alla cadetteria sarà infuocata fin dalle primissime giornate ed un ruolo fondamentale lo giocheranno sicuramente le guide tecniche delle varie formazioni. Se Palermo, Avellino e Catania hanno già risolto la questione allenatore, il Bari sta ancora attendendo di scoprire quale sarà il sostituto di Vivarini.

Ecco il quadro completo delle panchine delle squadre teoricamente facenti parte del girone C:

Ecco il quadro completo delle panchine delle squadre al momento inserite nel girone C di Serie C.

Avellino: Braglia (nuovo)

Bari: Auteri (?)

Bitonto: Taurino (confermato)

Casertana: Guidi (nuovo)

Catania: Raffaele (nuovo)

Catanzaro: Calabro (nuovo)

Cavese: Modica (nuovo)

Juve Stabia: vacante

Monopoli: Scienza (confermato)

Paganese: Erra (confermato)

Palermo: Boscaglia (nuovo)

Picerno: Giacomarro (confermato)

Potenza: Somma (nuovo)

Teramo: Di Mascio (confermato)

Ternana: Lucarelli (nuovo)

Trapani: vacante

Turris: Fabiano (confermato)

Vibonese: Galfano (nuovo)

Virtus Francavilla: Trocini (confermato)

Viterbese: Maurizi (nuovo)