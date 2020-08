Per un ex rosanero che viene esonerato eccone un altro che potrebbe prendere il suo posto. Nello sgomento generale, il Lecce ha sollevato dall’incarico il proprio mister Fabio Liverani, protagonista di 2 promozioni consecutive ed ora è alla ricerca di un nuovo tecnico. Come riportato da “Gianlucadimarzio.com”, il profilo più gradito sarebbe quello di Eugenio Corini, ex mister fra le altre, di Chievo, Brescia e Palermo. I contatti sono già stati avviati e fra le parti aleggia un certo ottimismo.