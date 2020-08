Ancora non è certo il criterio da utilizzare per la composizione dei gironi di Lega Pro, i criteri saranno due o verticale o orizzontale. Secondo quanto riporta “Catanzaro24.it” dovrebbe essere attuata la classica suddivisione latitudinale (orizzontale) , ovvero Nord-Centro-Sud. In questo caso la Ternana verrebbe sostituita dall’Olbia e il girone del Palermo verrebbe così:

Avellino, Picerno, Bari, Bitonto, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Olbia, Palermo, Paganese, Picerno, Potenza, Teramo, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.