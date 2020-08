Il Teramo sarà uno dei prossimi avversari del Palermo nel campionato di Lega Pro. La squadra biancorossa non ha ancora scelto l’allenatore, ai microfoni di “Rete8.it” ha parlato il presidente Franco Iachini, di seguito le sue parole: «Il nostro sindaco è molto bravo a parlare ma non ha fatto seguire i fatti. Mi riferisco alle strutture per il nostro settore giovanile, ai campi sui quali fare crescere i nostri ragazzi. Condanno il sindaco. Preferirei che tacesse e facesse, invece, i fatti. La mancanza di campi per il nostro settore giovanile può pregiudicare il nostro progetto e io questo non lo voglio affatto. Serve una sinergia con le imprese della provincia. Sarà una stagione durissima. Ci sarà un ridimensionamento ma non svenderemo nulla. Sull’allenatore non dico nulla. Vi do, però, 5 nomi: Di Donato, Moriero, Turrini, Coppitelli, Grassadonia. Sabato comincerà la preparazione in sede».