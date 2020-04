Pietro Lo Monaco, attualmente consigliere federale, si è unito alla discussione in merito sul blocco dei campionati, con conseguente sospensione degli emolumenti dovuti ai calciatore. Il dirigente ha esposto tutte le proposte che verranno avanzate domani nell’assemblea tra tutte le società di Serie C. Stando a quanto riferito da “Newscatania.com”, per Lo Monaco la sospensione dei campionati rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per tutti i club, con la possibilità di attingere alla cassa integrazione. In più, aggiunge Lo Monaco, verrà chiesto lo sblocco e la restituzione della fideiussione già versate come ulteriore cuscinetto di garanzia per le società.