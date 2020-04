Il dipartimento della Difesa americano lavora per soddisfare una richiesta dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) di 100.000 sacchi per le salme nella gestione della pandemia du coronavirus. Lo dice la Cnn che riporta la dichiarazione del portavoce del dipartimento, Mike Andrews. “Il dipartimento della Difesa e l’Agenzia logistica della Difesa (Dla) hanno un accordo di lunga data con la Fema per procurare materie prime chiave dai partner industriali nelle operazioni di risposta alle crisi. La Dla sta attualmente rispondendo agli impegni di pianificazione prudenti della Fema per fornire 100.000 sacchi per salme per far fronte a contingenze mortuarie per conto delle agenzie statali per la salute”