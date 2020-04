Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, è da poco tornato in Cina dopo un lungo “esilio” con la sua squadra prima in Spagna e poi a Dubai per sfuggire al virus. Come tutti coloro che rientrano in Cina è stato sottoposto alla quarantena e ora è in prima linea per aiutare i suoi amici. Stando a quanto riferito da “Gazzettadiparma.it”, l’ex tecnico del Parma ha comprato di tasca sua e spedito in Italia 16 mila mascherine chirurgiche destinate alla sua terra d’origine, la provincia di Bergamo. Diecimila sono già a disposizione dell’ospedale di Ponte San Pietro e le latre 6 mila andranno ai medici di base. Prossimamente spedirà 5 mila occhiali protettivi, 20 mila paia di guanti e tute protettive anche grazie all’aiuto della sua società.