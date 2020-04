Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilana, ha annunciato una telefonata ai nove prefetti della Sicilia “per invitarli a intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle città e nei centri urbani”. Il governatore ha anche auspicato “sanzioni gravissime” nei confronti di chi “è in giro senza avere una motivazione giustificabile”. Ecco alcune delle sue parole, riportate da “Palermotoday.it”: «Sono molto preoccupato dall’atteggiamento di relax che ha assunto la popolazione del Sud e della Sicilia negli ultimi giorni. Finora abbiamo osservato le norme e ora c’è una sorta di ‘liberi tutti’, c’è la errata consapevolezza che il peggio sia passato e che quindi, con il fatalismo tipico di noi meridionali, ci possiamo concedere la passeggiata. Chi fa questo è un irresponsabile. Dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrificio se il picco deve arrivare dobbiamo evitarlo, altrimenti vanifichiamo gli sforzi incredibili di tantissime famiglie che non possono più fare la spesa e che hanno spento persino il frigo perché non hanno più nulla da conservare. Si era detto fin dall’inizio che l’Unità di crisi nazionale avrebbe provveduto a trasferire in periferia i camici, i dpi e i ventilatori per le terapie intensive ma tutto questo è arrivato in maniera insufficiente e inadeguata. Negare che ci siano stati dei ritardi sarebbe come negare che a mezzogiorno ci sia luce o che a mezzanotte il buio, ma non è il momento delle polemiche: quando si è in guerra non si fanno processi».