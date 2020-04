L’epidemia di Coronavirus oltre a mietere numerose vittime sta mettendo in seria difficoltà molte famiglie che si trovano nell’impossibilità di effettuare la spesa essenziale per vivere.

Per cercare di far fronte a questa emergenza la MAREDOLCE ONLUS di Ficarra & Picone, Stefania Petyx e Pif, si fa promotrice di una raccolta fondi a beneficio di queste famiglie.

Nella giornata di oggi, 2 aprile 2020, la ONLUS ha provveduto all’acquisto di 756 BUONI DI SPESA SOLIDALE del valore di 50 euro ciascuno per un valore nominale di di 37.800 euro a fronte di un pagamento effettivo di 35 mila euro. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di tutti gli Hard Discount ed Eurospin di Palermo, che hanno compreso la situazione, applicando uno sconto sulla fornitura della spesa.

A questa iniziativa si sono già uniti gli imprenditori palermitani Antonio Cancasci e il Gruppo Forello, e l’Associazione di Chef e Albergatori siciliani, Le Soste di Ulisse.

Le famiglie realmente bisognose sono state individuate dalla CROCE ROSSA ITALIANA comitato di Palermo e da altre realtà di volontariato che agiscono sul territorio, che provvederanno altresì alla distribuzione tra qualche giorno dei BUONI DI SPESA SOLIDALE.

“L’iniziativa parte da Palermo ma ci auguriamo di poterla estendere ad altre città siciliane”, commentano gli artisti impegnati nella Onlus.

Il presidente del comitato CRI di Palermo, Laura Campione: “Ringrazio sentitamente la MAREDOLCE Onlus e quanti hanno partecipato, per la generosa donazione a supporto dell’attività di Croce Rossa nel fronteggiare l’emergenze Covid 19 per la città di Palermo. Con questa donazione, si verrà incontro alle numerose famiglie vulnerabili per il soddisfacimento dei bisogni primari in questo momento di profonda necessità.”

Tutti coloro i quali volessero aderire, potranno effettuare le proprie donazioni sul conto della Maredolce ONLUS pesso Banca Etica:

IBAN IT09U0501804600000011532488

Biografia Maredolce:

Fortemente voluta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, la Onlus Maredolce nasce all’inizio del 2013, con l’intento di occuparsi di progetti benefici legati soprattutto ai minori. Alla Onlus si devono diverse iniziative di solidarietà portate a termine nel territorio siciliano. A ottobre 2019 Stefania Petyx e Pif hanno deciso di sposare la causa della Onlus e si aggiungono a Ficarra e Picone, con l’intento di rafforzare e sostenere la creazioni di nuovi progetti di beneficenza.