Un’altra vittima del Coronavirus della casa di riposo di Villafrati. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, è deceduto oggi all’età di 83 anni Don Silvio Buttitta, parroco molto conosciuto a Palermo. Don Buttitta viveva lì dopo essere andato in pensione da qualche tempo. La chiesa di Roccella, in corso dei Mille, celebrerà una messa oggi in suo onore. Don Buttitta si è quindi aggiunto alla tragica lista delle vittime da coronavirus nella casa di Villafrate.