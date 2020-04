Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma e proprietario del marchio di profilattici “Condoms Tino”, ha deciso di donare oltre 100mila preservativi per rendere meno amara l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole, riportate da “Itasportpress.it”: «In questi tempi di quarantena a causa del Covid-19, non è una buona cosa riempirsi di figli. In azienda mi sono rimasti molti preservativi e voglio che la gente mi aiuti a consumarli, visto che per me è difficile utilizzarli tutti… In inventario, fino a quando non riusciremo a riaprire la fabbrica, ho 3.580.000 profilattici: per aiutare la popolazione, ho intenzione di regalare un preservativo per ogni acquisto di una scatola da tre».