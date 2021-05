La Lega Pro ha comunicato il programma completo delle dirette televisive delle gare del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Ecco l’elenco completo delle partite che andranno in onda oltre che sul sito di Eleven Sport, anche su Sky e sulla Rai:

GARE DI ANDATA

DOMENICA 30 MAGGIO 2021

FERALPISALÒ – ALESSANDRIA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

RENATE – PADOVA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

AVELLINO – SÜDTIROL Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 254

ALBINOLEFFE – CATANZARO Ore 18.00 Diretta Rai Sport





GARE DI RITORNO

MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 2021

ALESSANDRIA – FERALPISALÒ Ore 16.30 Diretta Rai Sport

PADOVA – RENATE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 251

SÜDTIROL – AVELLINO Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

CATANZARO – ALBINOLEFFE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253