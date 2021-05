Arnldo Tudisco, avvocato dell’ex dirigente rossazzurro Pietro Lo Monaco, difende l’operato del suo cliente attraverso un comunicato in merito al suo trascorso a Catania: “Dalla visione della documentazione esibitami il Lo Monaco è del tutto estraneo ai fatti che presumibilmente vengono contestati; prima facie nell’anno 2015 non era Amministratore Delegato del Calcio Catania quindi estraneo, per quanto attiene omessa evasione Iva anno 2017 fu non pagata per mancata liquidità la rata rateizzata per far fronte al pagamento degli stipendi dei calciatori arretrati e pagamenti contributivi ed iscrizione al campionato per non incorrere nella non regolarità da parte della Covisoc-Figc con punti penalizzazione o esclusione del campionato. Per quanto attiene l’acconto Iva anno 2019 è estraneo ai fatti poichè al momento del versamento del pagamento già era dimissionario.

In attesa di ricevere l’ultima documentazione richiesta, per il deposito del riesame e memorie difensive, siamo fiduciosi nella Magistratura che la vicenda si risolverà nella totale estraneità dei fatti e di dolo (intenzionalità) del Sig. Lo Monaco che ha sempre svolto il suo ruolo con professionalità competenza buona fede e diligenza”. Così riporta “Tuttocalciocatania.com”.