Dopo mesi di assenza, tornano le qualificazioni sudamericane al prossimo campionato del mondo 2022 in diretta esclusiva su ComoTV, con commento in doppia lingua, italiano con commento di Angelo Taglieri e in inglese.

Come riporta “Calcio e Finanza”, si inizierà il 3 giugno con Bolivia-Venezuela, per la settima giornata del girone unico che vedrà come gara di cartello Argentina-Cile, in programma alle 2.00 am di venerdì 4. Il giorno successivo l’Ecuador ospiterà la capolista Brasile.





ComoTV seguirà tutte le gare con speciali e approfondimenti grazie al lavoro di Marco Demicheli e Micaela Acevedo, tra gli ospiti ci saranno uno dei massimi esperti del calcio latino, Lele Adani e la leggenda cilena di Inter e Real Madrid, Ivan Zamorano.