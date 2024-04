Serie C Girone C: Lanini porta avanti il Benevento sul Latina all’intervallo, vince il Potenza a Messina. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C girone C. Maddaloni al 7′ sblocca il match tra Messina e Potenza con i padroni di casa che incassano il vantaggio non riuscendo a reagire. Gara simile in Crotone-Monopoli dove a sbloccarla è De Risio al 12′; 1-1 tra Foggia e Audace Cerignola dove al gol di Miguel Angel al 8′ risponde Antonacci al 37′, mentre vige totale equilibrio in tutti i restanti campi di Serie C dove nessuna formazione riesce a far male alla rispettiva avversaria.

Messina-Potenza 0-1 (Maddaloni 7′)

Benevento-Latina 1-0 (Lanini 31′)

Crotone-Monopoli 0-1 (De Risio 12′)

Foggia-Audace Cerignola 1-1 (Miguel Angel 8′; Antonacci 37′)

Giugliano-Casertana 0-1 (Curcio 13′)

Picerno-Brindisi 0-0

Sorrento-Catania 0-0

Taranto-Avellino 0-0

Turris-Monterosi Tuscia 0-0

Virtus Francavilla-juve Stabia 0-0