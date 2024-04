Serie C Girone C: Catania sull’orlo del baratro play-out, il Sorrento vince 3-2. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C girone C. Maddaloni al 7′ sblocca il match tra Messina e Potenza con i padroni di casa che incassano il vantaggio non riuscendo a reagire. Gara simile in Crotone-Monopoli dove a sbloccarla è De Risio al 12′; 1-1 tra Foggia e Audace Cerignola dove al gol di Miguel Angel al 8′ risponde Antonacci al 37′, mentre vige totale equilibrio in tutti i restanti campi di Serie C dove nessuna formazione riesce a far male alla rispettiva avversaria.

Nella seconda frazione di gioco il Sorrento domina per larghi tratti il Catania, si porta sul 3-0 fino a quando gli etnei riescono a tenere in vita la partita fino agli ultimi minuti realizzando 2 gol sul finale ma incassano un’altra sconfitta. Spettacolo in Messina-Potenza con quattro reti e botta e risposta continui. Il Benevento asfalta il Latina che non riesce a reagire in alcun modo e incassa la furia dei padroni di casa. Di seguito i risultati finali dei match:

Messina-Potenza 2-2 (Maddaloni 7′; Emmausso 49′; Salvo 72′; Steffe 80′)

Benevento-Latina 4-0 (Lanini 31′, 90′; Bolsius 76′; Ferrante 80′)

Crotone-Monopoli 3-1 (De Risio 12′; Tumminello 67′, 70′; Gomez 80′)

Foggia-Audace Cerignola 1-2 (Miguel Angel 8′; Antonacci 37′; D’Andrea 73′)

Giugliano-Casertana 1-1 (Curcio 13′; Ciuferri 61′)

Picerno-Brindisi 0-0

Sorrento-Catania 3-2 (Loreto 50′; Cuccurullo 71′; Ravasio 84′; Cianci 86′, 90′)

Taranto-Avellino 1-0 (Simeri 74′)

Turris-Monterosi Tuscia 0-0

Virtus Francavilla-juve Stabia 1-1 (Gasbarro 72′; Guarracino 74′)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juve Stabia 76

Avellino 66

Benevento 66

Casertana 62

Taranto 62

Picerno 57

Giugliano 53

Crotone 52

Latina 51

Audace Cerignola 50

Foggia 48

Sorrento 48

Acr Messina 45

Potenza 42

Catania 42

Turris 41

Monopoli 39

Virtus Francavilla 34

Monterosi Tuscia 32

Brindisi 25