Serie C, Girone B: sfuma la salvezza diretta per la Recanatese di Filippi, non basta il pari contro il Gubbio. Risultati finali e classifica aggiornata

Si è giocata la 37^ giornata del campionato di serie C. Nel Girone B continua la sempre più agguerrita lotta per non retrocedere con la Recanatese di Filippi che ha pareggiato 2-2 in casa contro il Gubbio, ma un solo punto non basta per sperare nella salvezza diretta. La squadra dell’ex tecnico rosanero dice addio alla salvezza diretta essendo rimasto a -4 dall’Entella, appena fuori dalla zona playout che oggi ha perso in casa del Rimini. Vittoria importante in ottica salvezza anche per l’Ancona che battendo 2-0 il Pescara fa un balzo portandosi a quota 41. In zona playoff, fondamentale la vittoria proprio del Rimini che resta a +4 dalla Spal, vincente a sua volta contro il Pineto.

Di seguito i risultati finali:

Juventus U23-Fermana 2-1 (Guerra al 15′; Nonge Boende 80′ – Sorrentino al 44′)

Lucchese-Carrarese 0-1 (Finotto 75′)

Perugia-Arezzo 1-1 (Vazquez 62′ – Lazzarini 50′)

Pescara-Ancona 0-2 (Spagnoli 33′, 49′)

Pontedera-Olbia 2-2 (Delpupo 21′, Ambrosini 43′ – Fabbri 5′, Catania 52′)

Recanatese-Gubbio 2-2 (Sbaffo 31′, 47′ – Di Massimo 13′, 81′)

Rimini-Entella 1-0 (Lamesta 68′)

Sestri Levante – Vis Pesaro 3-2 (Forte 6′, Clemenza 51′, 63′ – Neri 25′, Nicasrtro 38′)

Spal-Pineto 2-0 (Zilli 79′, Valentini 83′)

Torres-Cesena 1-1 (Scotto 30′ – Adamo 73′)

DI SEGUITO LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Cesena 93

Torres 74

Carrarese 70

Perugia 63

Gubbio 56

Juventus U23 54

Pescara 52

Pontedera 52

Arezzo 50

Rimini 50

Spal 46

Lucchese 44

Pineto 44

Sestri Levante 44

Entella 42

Ancona 41

Recanatese 38

Vis Pesaro 36

Fermana 31

Olbia 26