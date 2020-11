Buone notizie per il Catania che ha vinto il ricorso alla Corte Federale D’Appello per il mancato pagamento degli stipendi dei tesserati di l’anno scorso. Agli etnei sono stati stati restituiti 2 punti in classifica.

Di seguito la classifica aggiornata:





18 Ternana

17 Teramo*

14 Bari*

14 Turris*

14 Avellino**

13 Juve Stabia

9 Vibonese**

9 Foggia*

9 Catanzaro*

8 Catania**

8 Monopoli*

8 Virtus Francavilla

7 Bisceglie**

6 Paganese

6 Viterbese*

6 Potenza*

5 Cavese

3 Casertana*

2 Palermo***

*partite in meno