Il direttore dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, ha parlato del derby in programma lunedì col Palermo e non solo.

«Rircorso vinto? Siamo soddisfatti perchè è stato fatto un ottimo lavoro dai legali. Sprint per il derby? Ogni tanto la buona notizia la cogliamo sempre con piacere. Bisogna pensare alla partita indipendentemente da tutto alla partita. Primo derby? Sotto questo ruolo sarà così, il derby è sempre emozionante, una partita sentita da tutti. Rappresenta le due maggiori società siciliane, due grandi tifoserie. Si sente in maniera particolare. Infortuni? Non siamo proprio al massimo, contiamo tra oggi e domani di poter avere un quadro più completo riguardo qualche recupero in più. Indipendentemente da questo deve essere una squadra pronta fisicamente e tatticamente ad affrontare una partita che richiama e richiede particolare concentrazione. L’assenza di Piccolo sarà scontata».