L’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, ha parlato in vista del derby tra i rosanero ed il Catania in programma lunedì.

Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”:





«Senza pubblico non ha lo stesso effetto di un derby con la gente. Ovviamente da tifoso spero vinca il Palermo: mi auguro esca presto dalle difficoltà che sta vivendo: vederlo così, in queste condizioni di classifica, fa male. Faccio un grande in bocca al lupo a Boscaglia che è un ottimo allenatore. Per quanto riguarda il momento più bello penso al gol del 2012 da fuori area a giro. Oltre ad aver vinto la partita quello è stato il mio centesimo gol in Serie A. Cento gol in A, con la maglia del Palermo, nel derby. Cosa chiedere di più?».