Il Catania è riuscito a vincere il ricorso, adesso è ufficiale.

La Corte Federale d’Appello si è espresso e ha restituito 2 punti al Catania, rispetto ai 4 di penalizzazione inflitti per il mancato pagamento degli stipendi della scorsa stagione.





Gli etnei adesso vanno a 8 punti in classifica, al decimo posto in coabitazione con Virtus Francavilla e Monopoli.

Di seguito il comunicato della Figc:

“La Corte Federale d’Appello accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di recidiva”.