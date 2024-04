Si è appena concluso il primo tempo di Venezia-Brescia, posticipo della 33esima giornata di Serie B. I padroni di casa conducono per 1 a 0 grazie al go di Tessmann realizzato al 20′. 8 minuti dopo gli uomini di Vanoli raddoppiano con Sverko ma il Var annulla la rete del raddoppio. I lombardi, invece, hanno creato poco per impensierire gli avversari.

