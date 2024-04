Parma vince contro Spezia, il club emiliano: “Un ringraziamento ai tifosi per il loro sostegno”

Ieri pomeriggio il Parma ha vinto 2 a 0 contro lo Spezia, ottenendo altri tre punti importanti in chiave promozione. Il club emiliano, attraverso il seguente comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare i propri tifosi presenti ieri al Tardini:

“Semplicemente, grazie. Ci sono momenti – durante una stagione sportiva – in cui l’energia, la forza, il supporto, hanno un grande impatto e si trasformano in un’unione straordinaria. Il Parma Calcio, oggi, ringrazia le tifose e i tifosi che, in occasione del match con lo Spezia, hanno risposto al nostro invito e sono scesi in campo con tutta la squadra e l’allenatore Fabio Pecchia per spingerli a raggiungere un traguardo e una vittoria importante. Il nostro Club ringrazia i 13.942 spettatori che hanno voluto far sentire la propria voce al fianco dei gialloblu, hanno voluto cantare fino alla fine e hanno – durante il corso della partita – sostenuto la squadra fino al minuto 97”.