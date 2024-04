Parma verso il Palermo: seduta mattutina per gli uomini di Pecchia. Il report

Attraverso il sito ufficiale il Parma, prossimo avversario di campionato del Palermo, ha reso noto il report dell’allenamento odierno

“Domenica di lavoro per i gialloblu dopo la partita contro lo Spezia.

Al Mutti Training Center di Collecchio, questa mattina, la squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato più minuti sabato ha svolto defaticante e lavoro in palestra, mentre chi ha giocato meno o non è sceso in campo ha svolto attivazione tecnica, lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tecnica finalizzata al possesso palla, pressing e lavoro atletico.

Per proseguire la preparazione in vista del match contro il Palermo (venerdì 19 aprile), il programma prevede una seduta al mattino nella giornata di martedì 16 aprile”.