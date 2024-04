Palermo Women: che lezione al Crotone, le rosanero vincono 8 a 1

Si è appena concluso il match della 23sima giornata del Girone C di Serie C di calcio femminile tra Palermo e Crotone. Le rosanero conquistano i tre punti vincendo per ben 8 a 1: le doppiette di Impellitteri, Piro e Priolo più le firme di Bruno e Di Salvo. Per le calabresi a segno D’aquino in occasione del momentaneo 4-1. Il Palermo consolida il quarto posto e mette nel mirino il Frosinone. Il Crotone, invece, resta ultimo a quota 7 punti.

