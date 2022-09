L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul campionato di serie B e sulla programmazione Sky.

Il campionato di Serie B diventa sempre più un piatto molto ghiotto per il sistema televisivo. Nvp, azienda attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi, ha infatti raggiunto l’accordo con Sky per la trasmissione del campionato di Serie B per la stagione in corso, 2022/23, e per la prossima, 2023/24.

Si tratta di una partnership che si aggiunge a quelle che, tra le altre, coprono la pallacanestro. Nvp è stata scelta come unico fornitore dei servizi tecnici di ripresa televisiva in formato Hd/Uhd di tutte le partite del campionato di Serie B e dei relativi playoff/playout, trasmettendo per ogni stagione 380 match, oltre playoff e playout, ed è prevista la sperimentazione in parte del campionato 2022/23 e l’intero campionato 2023/24 della modalità remote production.

La collaborazione già stata avviata ed è remunerata sulla base dei singoli eventi trasmessi e se l’accordo con Sky, che è in via di definizione, verrà sottoscritto potrebbe generare un fatturato addizionale di circa 4 milioni di euro a stagione per l’azienda. «Siamo motto soddisfatti – ha dichiarato Massimo Pintabona, amministratore delegato di Nvp – dei risultati commerciali raggiunti. La Società sta affermando la propria posizione e tale accordo rappresenta un punto di riferimento net mercato italiano per le produzioni in Hd/Uhd e questo ha di certo giocato un ruolo fondamentale net consolidamento della nostra leadership in ambito calcistico con Sky». Pintabona assicura che Nvp continuerà ad affermare il nostro modello di business, con l’obiettivo di ampliare il nostro portafoglio clienti con tecnologie sempre più all’avanguardia».