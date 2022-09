L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esperimento Saric per Eugenio Corini.

Corini studia cambi al suo Palermo, anche a gara in corso. Se da un lato si lavora su una maggiore conoscenza del 4-3-3, dall’altro lato si rivede il trequartista. Aveva già provato qualcosa di simile a Manchester, nel test col Nottingham Forest, quando chiude con Soleri e Vido insieme in campo. Stavolta l’esperimento lo ha fatto con Saric alle spalle della punta.

Al primo allenamento in gruppo dopo gli impegni con la Nazionale, il bosniaco è stato schierato dietro a Brunori, se non addirittura al fianco del capocannoniere in determinate situazioni di gioco. Quelli che sulla carta sembrano essere gli uomini del consueto 4-3-3, dunque potrebbero riaprire le porte al caro vecchio 4-2-3-1, ma come variante da utilizzare a partita in corso. Questione di marcature, perché un centrocampista come Saric in quella zona può aiutare nel pressing nella metà campo avversaria, ma anche di inserimenti senza palla e di soluzioni offensive. Corini ne cerca di nuove, per risolvere i ben noti problemi in fase realizzativa. Tra queste appunto, lo spostamento di una delle due mezzali in una posizione più avanzata.